Командующий украинским флотом анонсировал размещение трёх дивизионов ракет «Нептун» вдоль крымских границ

Министерство обороны Украины разместит на берегах Чёрного и Азовского морей в непосредственной близости от Крыма комплексы крылатых ракет «Нептун», «способных поражать Крымский мост и Севастополь».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинским журналистам заявил командующий Военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексей Неижпапа.

«Приказом Министерства обороны Украины на вооружение ВМС Украины принят береговой ракетный комплекс «Нептун». В следующем году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом. Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей. Более того, сразу после их установки планируем поставить на боевое дежурство одну из батарей комплекса «Нептун», которая приступит к выполнению задач по назначению», – заявил Неижпапа.

По его словам, поставив на вооружение крылатые ракеты «Нептун», Украина вошла в «когорту стран, способных создавать высокоточное оружие».

«Этот комплекс является настоящим прорывом в ракетостроении Украины. Очень мало стран мира имеют технологические мощности по производству собственных крылатых ракет. Я очень рад, что Украина находится в когорте тех государств, которые способны производить высокоточное ракетное оружие», – приводит «ПолитНавигатор» слова Неижпапы.

Между тем, по словам российских военных экспертов, украинская ракета «Нептун» является лишь слегка модернизированной версией старой советской ракеты Х-35, разработанной в 70-х годах прошлого столетия.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.09.20

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