Украина планирует создать ракету дальностью свыше 1,5 тыс. км к 2024 году

Совет национальной безопасности (СНБО) Украины назвал два главных направления развития военно-промышленной отрасли страны на ближайшую перспективу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов.

По его словам, украинские власти совместно с ВПК и академией наук определили наиболее перспективными направлениями ракетостроение и военную авиацию.

«До 2024 года у нас расписано пошагово, что бы мы хотели видеть и делать. Что касается непосредственно промышленности – это наши ракеты. Владимир Павлович Горбулин (директор Национального института стратегических исследований) говорил про дальность 1,5 тыс. км. Мы ставим перед собой задачу немного больше», – приводит ТАСС слова главы СНБО.

«Второе – это наша авиация, которая была всегда в нашей стране очень мощной. Нам нужно срочно ставить все на свои места, и это очень важная вещь – ракеты и авиация», – подчеркнул Данилов.

Напомним, ранее Киев сообщил о создании противокорабельной ракеты «Нептун» дальностью 280 км при скорости 900 км/ч.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.08.20

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