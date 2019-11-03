Киев грозит Черноморскому флоту сверхзвуковой «несбиваемой» Молнией

Украина представила макет противокорабельной ракеты «Блискавка» (Молния), против которой «не существует в мире средств».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ракета разработана украинским конструкторским бюро «ОКБ Южное». Макет «убийцы кораблей» был представлен на выставке «Оружие и безопасность-2019» в Киеве.

Украинский эксперт, комментируя рекламное видео, заявил, что «Блискавка» – новое поколение украинских ракет, против которых бессильна система ПВО любых кораблей Черноморского флота России.

Предполагается, что «Молнией» будут оснащены оставшиеся на вооружении украинской армии советские самолеты Су-27 и Су-24М. Эксперт уверяет, что для переоборудования самолётов под новое оружие не понадобится много времени и средств.

Сама ракета будет оснащена осколочно-фугасной и фугасно-проникающими боевыми частями и развивать скорость в 2 – 2,5 тысячи километров в час. Отметим, что для «суперсовременной» ракеты – это немного: боевой самолёт Су-27 обладает сопоставимой скоростью.

Страшная украинская «Блискавка»

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.11.19

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