Украина готова к «гиперпрыжку» для технологического опережения России – киевский учёный

РФ демонстрирует признаки «технологической изнурённости», в то время, как Украина уже способна на «гиперпрыжок» в военной отрасли, чтобы поставить на место «вражескую Россию».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор Национального института стратегических исследований Украины Владимир Горбулин.

«На Украине ведётся разработка вооружений на новых физических принципах, речь идет об электромагнитном оружии. Предпосылки создания высокотехнологичных вооруженных сил на Украине существует. Именно поэтому мы возлагаем большие надежды на броне-промышленную реформу, которая на данный момент начинается – это создание министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и назначение вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и его заместителей.

Впервые за последние 20 лет складывается возможное создание треугольника наука-промышленность-вооружённые силы, безусловно, под политическим руководством наших высших органов власти.

Самая важная цель этой реформы – это построение возможностей национальной обороны за счет активного системного перевооружения и эффективного внедрения в сферы обороны новых технологий», – доложил Горбулин.

«Мы все вступили в зону четвертой промышленной революции, и вместо того, чтобы «пасти задних» в вопросах наращивания на Украине оборонного потенциала, мы должны сразу сделать гиперпрыжок, а мы можем это сделать. Тем более, что вражеская Россия ныне все больше демонстрирует некоторую уже технологическую изнуренность, а мегапроекты Кремля начали лопаться как мыльные пузыри», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского академика.

Между тем, глава Совбеза Украины уже анонсировал создание к 2024 году ракеты дальностью свыше полутора тысяч километров.

Симферополь, Валентин Карамазов

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