Украина произвела пуск ракеты, «способной уничтожить Крымский мост и Севастополь»

Украинские военные опубликовали видео полёта ракеты Р-360МЦ «Нептун», которую сопровождал истребитель Су-27.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «Украинский милитарный портал».

«Недавно крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» успешно прошла этап испытаний, во время которых совершила полет в несколько сотен километров по заданному маршруту и высотам, чем подтвердила свои летные характеристики», – говорится в комментарии к видео.

Отмечается, что ракета имеет общую массу 870 кг при массе боевой части – 150 кг.

Дальность пуска составляет 280 км при скорости 900 км/ч. Высота полета над поверхностью воды – от 3 до 10 м.

Ракетный комплекс «Нептун» имеет на вооружении до 24 ракет Р-360 и обеспечивает скорость пусков от 3 до 5 секунд.

Время развертывания комплекса составляет 15 минут.

Напомним, ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков заявлял, что украинские ракеты комплекса «Нептун» способны преодолеть расстояние в 300 километров и долететь до целей в Севастопольской бухте.

Позже бывший председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов грозил, что Украина имеет на вооружении крылатые ракеты, способные за минуты уничтожить все корабли Черноморского флота РФ, военно-морские базы и Крымский мост.

Под «новыми крылатыми ракетами» Турчинов имел в виду модернизированные советские ракеты С-125 и создание на их базе ракетного комплекса «Нептун».

Украинская ракета комплекса «Нептун»

Видео: YouTube-канал rusvesna donbass

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