Хвалёная украинская ракета «Нептун» может оказаться мёртвым проектом

Украинскую программу по «массовому» производству «перспективных» крылатых противокорабельных ракет «Нептун» постигнет участь всех предыдущих украинских пректов в сфере ракетостроения. Выделенные государством «горы денег» неизменно куда-то пропадают.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут.

«Нептун», как бы должен быть, но его нет... Сегодня в интервью с начальником ракетных войск и артиллерии озвучена информация о работах над ракетой «земля-земля» – 20 проектов подряд, а результата никакого.

При этом на всё это выделяются немалые деньги. И все годы независимости у нас были какие-то ракетные программы, там, «Борисфен», «Сапсан», «Гром», еще там какие-то «Коршуны», на которые выделяли гору денег. В реальности – нет ничего», – приводит «ПолитНавигатор» слова военного эксперта.

Напомним, ранее командующий украинским флотом анонсировал размещение трёх дивизионов ракет «Нептун» вдоль крымских границ.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.11.20

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