Россия может спать спокойно: «грозные» украинские ракеты остались без топлива

Единственный на Украине завод по производству топлива для разрекламированных недавно украинских ракет «Ольха» и «Нептун» останавливается из-за хронического недофинансирования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор Павлоградского химического завода (ПХЗ) Леонид Шиман.

По его словам, с начала года уволены уже 687 человек, скоро перестанут платить зарплату последним 190 рабочим.

«ПХЗ сейчас в критическом состоянии – с начала года мы не получаем финансирование, в гособоронзаказе на 2020 год на нас и на реализацию программ предприятия деньги до сих пор не предусмотрены... Финансирование завода остановлено, мы были вынуждены уволить с начала года 687 человек. Если деньги не поступят в ближайшее время – освободим еще 190», – приводит слова директора «Военное обозрение».

Сообщается, что завод производит топливо для всех типов украинских ракет, а также обладает технологиями для его переработки и утилизации.

Напомним, ранее советник экс-президента Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков заявлял, что украинские ракеты комплекса «Нептун» способны преодолеть расстояние в 300 километров и долететь до целей в Севастопольской бухте.

Позже бывший председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов грозил, что Украина имеет на вооружении крылатые ракеты, способные за минуты уничтожить все корабли Черноморского флота РФ, военно-морские базы и Крымский мост.

Под «новыми крылатыми ракетами» Турчинов имел в виду модернизированные советские ракеты С-125 и создание на их базе ракетного комплекса «Нептун».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.04.20

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