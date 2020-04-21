«Мелочи, а приятно» – Турчинов сообщил об «атомном» ударе по позвоночнику России

Небывалое падение мировых цен на нефть нанесло «мощный удар по экономическому позвоночнику России», сравнимый со взрывом «мощной атомной бомбы на Красной площади».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, отдавший в 2014 году приказ украинской армии о наступлении на Донбасс.

По его словам, теперь военные программы России ждёт недофинансирование из-за «разорванного бюджета».

«Сенсационное падение цен на нефть на фоне коронавирусной пандемии – это мощный удар по экономическому позвоночнику России. Следствием этого будет полностью разорванный госбюджет и многомиллиардное недофинансирование военных программ РФ.

Взрыв этого нефтяного фугаса по последствиям для Кремля сопоставим со взрывом мощной атомной бомбы в центре Красной площади. Мелочи, а приятно», – приводит слова Турчинова «ПолитНавигатор».

Отметим, недавно Турчинов пожаловался, что созданную при нём «ракетную программу Украины» ждёт полный крах из-за отсутствия бюджетного финансирования.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.04.20

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