«В течение нескольких минут»: На Украине заявили о готовности снести Крымский мост ракетной атакой

Украина имеет на вооружении крылатые ракеты, способные за минуты уничтожить все корабли Черноморского флота РФ, военно-морские базы и Крымский мост.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

Под «новыми крылатыми ракетами» Турчинов имеет в виду модернизацию советских ракет С-125 и создание на их базе ракетного комплекса «Нептун».

«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли России любого класса не только в Чёрном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия», – заявил Турчинов.

Стоит отметить, что это далеко не первая публичная угроза в адрес Крымского моста, сделанная украинским политиком. «Взорвать мост» обещали также действующие высокопставленные украинские чиновники, что послужило причиной более тщательного досмотра судов «Незалежной», следующих Керченским проливом.

Как сообщал «Новый День», ранее советник президента Украины Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков заявлял, что украинская ракета «Нептун» способна долететь до целей в Севастопольской бухте.

«Россияне сильно нервничают по поводу этой ракеты. Они все надеялись, что мы будем failed state (несостоявшимся государством – прим. ред.), то есть, что у нас ничего не получится», – угрожал Бирюков.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.07.19

Шо?! Опять?! Правительство Крыма покушается на заповедные склоны Ай-Петри. / Кремль включил арестованных украинских моряков в процесс обмена с Киевом. / В трех городах Крыма зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»