Украина сформирует отдельный род войск против российского флота

Вооружённые силы Украины формируют отдельные «береговые ракетные войска».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил командующий военно-морских сил Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Сообщается, что в состав рода войск к 2026 году войдут три дивизиона недавно разработанного на советской технологической основе берегового ракетного комплекса «Нептун».

«В стадии развития находится новый род войск – береговые ракетные войска. Они будут сформированы к 2026 году. В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун». Ко второму кварталу следующего года полностью будет сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство», – заявил Неижпапа.

Кроме того, украинский флот пополнится новыми корветами, построенными в Турции.

«Согласно программе развития надводных сил предполагается строительство кораблей класса «корвет». На сегодняшний день в Турции готовность корпуса первого корабля этого класса составляет 75-80%», – отметил глава ВМСУ.

Напомним, ранее Неижпапа обещал поставить на вооружение первый береговой ракетный комплекс «Нептун» в уже уходящем 2021 году.

Симферополь, Иван Капустин

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