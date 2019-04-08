Советник Порошенко заявил о способных ударить по Севастополю ракетах

Украинская ракета «Нептун» способна долететь до целей в Севастопольской бухте. Такое заявление в интервью в передаче «Активный радар» сделал советник президента Украины Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков.

По его словам, ракета способна преодолеть 300 км, что покрывает всю территорию Азовского моря и прибрежную акваторию Черного моря. Он отметил, что такое же расстояние от Одесской области, где накануне проводились испытания «Нептуна», до Севастопольской бухты. Бирюков также подчеркнул, что ракета «стелится» над поверхностью моря на высоте пять метров.

«Россияне сильно нервничают по поводу этой ракеты. Они все надеялись, что мы будем failed state (несостоявшимся государством – прим. ред.), то есть, что у нас ничего не получится», – сказал он. Напомним, ранее Порошенко обещал принять на вооружение ракеты комплексы противокорабельных ракет «Нептун» «в чрезвычайно короткие сроки». Он поручил вооружить ими части Военно-морских сил (ВМС) и Сухопутных войск.

Комплексы «Нептун» разрабатываются украинским конструкторским бюро «Луч» с 2013 года на основе советской ракеты Х-35. Их испытания проходили в начале декабря 2018 года в Одесской области.

Киев, Иван Гридин

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