Зеленский надумал привлечь США к переговорам по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что избранный президент США Джо Байден восстановит должность спецпредставителя Вашингтона по Украине, чтобы активнее влиять на Россию в рамках Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью американскому изданию New York Times.

«Мне кажется, что вот это понимание новым президентом США реальности в России, в Украине, в Европе даст большую возможность решения всех конфликтных задач», – заявил украинский президент.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью турецкому изданию Anadolu заявил, что Джо Байден прекрасно посвящён в дела Украины и историю её «борьбы с агрессией России» в Крыму и Донбассе.

Поэтому Украина не сомневается, что взаимодействие Киева с будущим американским президентом «приведёт к реальным результатам в вопросах возвращения территорий».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.12.20

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