В Киеве уповают на «жестокость Байдена» в отношении России

Новый президент США Джо Байден, в отличие от Дональда Трампа, проявляет живой интерес к Украине и может обрушить на Россию самые жёсткие санкции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский телеведущий и внештатный сотрудник Службы безопасности Украины Дмитрий Гордон.

По его словам, он лично возлагает большие надежды на хорошо всем известную русофобию Байдена.

«В отличие от Трампа, Байден – это человек, который хорошо знает, что такое Украина. Трампу до Украины вообще не было никакого дела. Это я вам говорю точно. Она не просматривалась, наша страна, из окон Белого дома и Госдепартамента. Сейчас, я надеюсь, она будет просматриваться. Это раз.

И второе – я надеюсь на жесткость Байдена по отношению к Российской Федерации. Вот два этих фактора вселяют в меня надежду, что что-то может измениться. И еще мне очень хотелось бы, чтобы США, как гарант будапештского меморандума, стали частью нормандского переговорного формата», – приводит слова Гордона «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.01.21

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