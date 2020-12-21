Команда Байдена готовит новый пакет санкций против России

Избранный президент США Джо Байден после вступления в должность в январе 2021 года намерен рассмотреть вместе со своими советниками несколько вариантов ответа на предполагаемое участие России в кибератаке на американские ведомства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Вашингтон намерен пойти на шаги, которые окажут на Россию серьезное экономическое, финансовое и технологическое давление. При этом США хотят действовать так, чтобы избежать эскалации конфликта между странами.

Также отмечается, что команда Байдена пока не получила доступ к разведывательным данным, потому решение будет принято только после получения этой информации.

Другой источник сообщил, что обсуждения возможных вариантов реагирования на «российские» кибератаки между советниками Байдена сейчас носят теоретический характер, поскольку команда избранного президента пока плохо владеет ситуацией из-за отсутствия доступа к разведданным.

В качестве возможных ответных мер в Вашингтоне рассматривают усиление противодействия киберугрозам в США, ответные кибератаки, финансовые санкции.

По данным американских СМИ, хакеры из группы APT29 (также известна как Cozy Bear), которые якобы работают на российскую Службу внешней разведки, взломали ресурсы ряда федеральных ведомств США и на протяжении нескольких месяцев имели доступ к перепискам их сотрудников.

В Кремле обвинения в кибератаке отвергли. По словам действующего президента США Дональда Трампа, СМИ сделали атаку более значительной, чем она есть на самом деле. Кроме того, он усомнился, что за атакой стоит Москва.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.12.20

В украинских ПХГ быстро сокращаются объёмы газа на фоне прекращения поставок из ЕС. / Зеленский ответил Путину на упрёки по Донбассу. / Зеленский надумал привлечь США к переговорам по Донбассу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»