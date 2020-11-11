Байден заявил Макрону, что желает совместно заняться конфликтом в Донбассе

Объявивший себя президентом США Джо Байден провёл телефонные переговоры с лидерами Великобритании и Франции, признавшими его победителем на выборах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в предвыборном штабе демпартии США.

Отмечается, что в общении с Макроном Байден проявил «интерес к совместной работе по решению конфликтов на Украине и в Сирии, а также по иранской ядерной программе».

Лидеру Великобритании Борису Джонсону Байден заявил о желании «работать вместе по таким темам, как Балканы и Украина».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.11.20

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