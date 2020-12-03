В Киеве уверены, что Байден вернёт Украине Крым и Донбасс

Бывший вице-президент США при Обаме Джо Байден прекрасно посвящён в дела Украины и историю её «борьбы с агрессией России» в Крыму и Донбассе.
Украина не сомневается, что взаимодействие Киева с Байденом в качестве будущего американского президента приведёт к реальным результатам в вопросах возвращения территорий.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью турецкому изданию Anadolu заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Избранный президент Джо Байден знает историю Украины и ее борьбы с российской агрессией с тех пор, как он был вице-президентом при президенте Обаме.
Он будет достаточно жестко относиться к России, когда речь зайдет о ее агрессии против Украины. И мы будем вести всесторонний, ориентированный на результат диалог с администрацией по этому вопросу.
Президент Байден – первый американский президент в истории, которому не нужно изучать украинское досье после избрания, потому что он уже очень хорошо знает это досье», – подчеркнул Кулеба.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 03.12.20
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