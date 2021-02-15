Байден боится уничтожения американских самолётов крымскими средствами ПВО – израильский эксперт

Президент США Джо Байден будет делать ставку на политическую и экономическую изоляцию России, всячески избегая ситуаций, грозящих прямым военным столкновением с РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом интернет-каналу «Iton Tv» заявил израильский эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кедми.

В связи с этим, отметил экперт, недавнее предложение министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия странам НАТО об открытии крымского воздушного пространства для военных самолётов Альянса – является полным безумием.

«Посмотрим, насколько видение американских интересов у Байдена отличается от Трампа. Байден что, завтра пойдёт воевать с Северной Кореей? Нет. Он пойдёт воевать с Ираном? Нет. Он пойдёт воевать за Украину? Нет. Он пошлёт свои корабли поддержать военный альянс Грузии, Молдовы и Украины, а американские эсминцы будут прикрывать резиновые лодочки этих трёх «мировых морских держав»?.. Нет.

Как сказал один недоумок на Украине: «Почему бы самолётам Америки не летать над Крымом и Симферополем. Это же украинская территория». В России сказали: «Пожалуйста. Первый самолёт НАТО, который залетит в воздушное пространство Крыма, будет сбит». Сегодня, реально, Байден должен будет посмотреть, на что у него есть силы, и что ему делать, но пока всё остановили», – приводит слова Кедми «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.02.21

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