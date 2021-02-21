На Украине прокомментировали разрешение самолётам НАТО летать над Крымом

Украина имеет полное право разрешать военным самолётам НАТО летать над своей территорией, в том числе и над «аннексированным Крымом».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший «представитель Петра Порошенко в Крыму» Борис Бабин, отвечая на просьбу украинских СМИ разъяснить слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о допущении авиации НАТО в воздушное пространство полуострова.

«Никакая международная структура не признаёт права России на управление Симферопольским аэропортом и его транспортными потоками. Это зона ответственности Украины», – сказал Бабин.

Вместе с тем, он уточнил, что Украина не «приглашает, а разрешает» странам НАТО пользоваться небом над Крымом и предположил, что они вряд ли приблизятся к полуострову ближе установленного Россией расстояния.

«Мы им говорим: уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Чёрным морем, мы вам это разрешаем», – приводит слова Бабина «Военное обозрение».

Симферополь, Иван Капустин

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