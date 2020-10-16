США разрешили своим авиакомпаниям пролетать в воздушном пространстве Крыма

США признали безопасным небо над Крымом и отменили запрет своим гражданским лайнерам на пролёт в отдельных участках зоны действия полетной информации Симферополя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в уведомлении Федерального авиационного управления США.

В сообщении ведомства подчеркивается, что данное решение не означает признания управлением гражданской авиации США российской принадлежности Крыма.

Вместе с тем, ведомство заявило, что сохраняет запрет пролёта своим авиакомпаниям над территорией полётной информации Днепра (Днепропетровска) из-за продолжающегося конфликта на востоке Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.10.20

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