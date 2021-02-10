Украина собралась открыть небо над Крымом для военных самолётов НАТО

Киев предлагает НАТО пойти по пути Федерального авиационного управления США, которое разрешило американским гражданским лайнерам пролетать в симферопольской зоне полётной информации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», провокационное заявление прозвучало в ходе встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.

Напомним, Европейское агентство авиационной безопасности также разрешило гражданским пассажирским и грузовым судам использовать воздушное пространство над Крымом.

«Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. Одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении. В современных условиях важно усиливать контроль за гражданским воздушным движением и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО (в Донбассе)», – заявил украинский чиновник.

«Принимая во внимание обновленный бюллетень о безопасности полетов EASA в Симферопольском районе полетной информации и отмене ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», – приводит слова Криклия ТАСС.

Стороны обсудили также предоставление логистической помощи министерством инфраструктуры Украины в проведении предстоящих совместных военных учений с НАТО в Чёрном море.

Напомним, что в зону ответственности Симферопольского РПИ входит не только Крымский полуостров и его акватория, но и часть Херсонской и Запорожской областей Украины.

Воздушное пространство в этих границах контролируется четырьмя российскими воздушными дивизионами ЗРК С-400, расположенными в Джанкое, Евпатории, Феодосии и Севастополе.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.02.21

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