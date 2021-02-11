В Крыму ждут развала Украины «человеком войны»

Президент Владимир Зеленский «превращается в человека войны» и своей политикой ведёт Украину к неизбежному развалу. Последним подтверждением губительного курса киевского режима стало предложение НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для пролёта военных самолётов Альянса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Украинское руководство ведёт опасную игру. Они снова наступают на одни и те же грабли, пытаясь устроить очередную провокацию у границ Крыма. Да только пора уже им уяснить, что Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своей территории и населения. Без разрешения России ни один летательный аппарат не войдет в воздушное пространство над Крымом... При таком курсе Украину ждёт неизбежный развал», – цитирует Гемпеля РИА Новости.

Как сообщал «Новый День», накануне Киев предложил военно-воздушным силам НАТО пойти по пути Федерального авиационного управления США, которое разрешило американским гражданским лайнерам пролетать в симферопольской зоне полётной информации.

Провокационное заявление прозвучало в ходе встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.

Симферополь, Иван Капустин

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