США усилили военное присутствие вблизи Крыма

ВМС США усилили военное присутствие в Черном море, отправив туда два эсминца и судно-заправщик. Это произошло через несколько дней после заявления президента Джо Байдена о решительном противодействовии «российской агрессии» в Крыму.

Американский эсминец с управляемым ракетным оружием USS Porter вошел в море в конце прошлой недели. Там его уже ждал эсминец USS Donald Cook, а также судно-заправщик USNS Laramie, корабли присоединились к патрулям НАТО в этом районе, пишет The Times. Издание отмечает, что подобная операция стала самой крупной переброской военно-морских сил США в Черное море за последние 4 года. И признает, что это только усилил напряженность: Россия в ответ развернула на полуострове ракетный комплекс «Бастион» и начала учения с участием боевого корабля «Адмирал Макаров»: отрабатываются технологии захвата воздушных целей и блокировки связи.

Как уже сообщал «Новый День», американские военные весьма болезненно переживают переход Крыма под юрисдикцию России, так как полуостров является удобным плацдармом для организации контроля над всем Черным морем. И занять это место США планировали сами, но опоздали.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.02.21

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