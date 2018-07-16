Майдан затевался Вашингтоном исключительно ради Крыма

На Украине подтвердили: события конца 2013 – начала 2014 годов были спровоцированы США с одной целью: Америке нужен был Крым.

Как уже сообщал «Новый День», США постоянно упрекают Россию в усилении напряженности в Черном море: якобы усиление русской военной группировки в Крыму нарушает баланс сил, давая РФ возможность контролировать все море. При этом в Америке не скрывают, что планировали сами получить этот контроль, установив в Крыму базы НАТО. Но жители полуострова сопротивлялись, а правительство «Незалежной» тянуло время. Тогда и решено было спровоцировать революцию, чтобы привести к власти более сговорчивых политиков.

Предполагалось, что полуостров станет центральной базой НАТО в регионе к концу 2014 года: еще в 2013 году начался ремонт зданий для размещения военнослужащих, штабов, складов и прочей инфраструктуры НАТО. Например, одна из севастопольских школ должна была быть реконструирована под инженерную базу военно-морского флота США. Кстати, на странице ресурса государственных закупок Federal Business Opportunity до сих пор висит объявление об этом тендере. В приложенном документе американцы детально расписали реконструкцию здания и приложили схемы, планы, карты. Не забыли даже про туалеты с табличками на английском и украинском языках.

Там же предполагалась доска с надписью: «Реконструкция школы стала возможной благодаря пожертвованиям народа США жителям Севастополя при поддержке отдела по вопросам военного сотрудничества и посольства США на Украине», – сообщает «Правда.ru».

«Чтобы нейтрализовать патриотические настроения севастопольцев и остальных жителей полуострова, янки готовили Крыму повторение судьбы Косова, – цитирует издание экс-сотрудника главного управления Генштаба РФ, полковник в отставке Григория Ванина. – По их замыслу, крымские татары должны были сыграть роль косовских албанцев, объявить суверенитет и очистить Крым от русских патриотов».

Это подтверждают и на Украине: «Соединенные Штаты полезли на Украину ради базы Североатлантического союза в Крыму. Однако воссоединение полуострова с Россией стало для Вашингтона глобальным обломом, а Украина превратилась в балласт», – заявила украинский адвокат и политик Татьяна Монтян.

Напомним, в 2017 году истекал срок договора с Украиной об аренде российским флотом Севастополя как военно-морской базы. И если бы Крым не вернулся в состав России, США получили бы полное господство на Черном море: с территории Крыма легко простреливается воздушное пространство до Воронежа и Москвы в одну сторону и до Анкары в другую.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.07.18

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