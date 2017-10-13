«Это был наш бифштекс…» В США объяснили свою позицию по Крыму

В США недовольны позициями России в Черном море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отставной адмирал ВМС США, бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что амбиции РФ в Черноморском регионе Крымом не заканчиваются. И обвинил Кремль в подготовке новых «аннексий» с целью создать сухопутный коридор на полуостров.

Кроме того, подчеркнул отставной военный в статье для Bloomberg View, под постоянным давлением российского флота находится северное побережье Турции, а также другие страны НАТО в этом регионе.

По его мнению Россия стремится контролировать Черное море не только по геополитическим причинам, но и экономическим – из-за месторождений нефти и газа, а также с целью соединить трубопроводом Черное, Адриатическое и Балтийское моря.

Ставридис призывает НАТО усилить противостояние с Россией в данном регионе, а США – усилить свое присутствие в море независимо от НАТО.

Ставридису не нравится, что передвижение по черноморским проливам регулируется конвенцией Монтре от 1936 года, которая предполагает слишком много ограничений. Конвенцию ООН по морскому праву, которая сняла бы некоторые из них, Турция подписать отказалась, сетует адмирал.

В России подобные заявления сочли демонстрацией амбиций США.

«Адмирал тупо призывает США нарушить конвенцию Монтре и надавить на Турцию с тем, чтобы она позволила американским кораблям милитаризовать Черное море, – цитирует РИА «Новости» политолога Владимира Корнилова. – При чем же тут «амбиции России», если речь об амбициях США в этом море идет?»

Корнилов напомнил о том, что Ставридис рассматривался как кандидат на пост вице-президента США в случае победы Хиллари Клинтон, а также на пост госсекретаря.

Отметим, в США неоднократно заявляли о своем стремлении контролировать Черное море.

Москва, Артем Рокотов

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