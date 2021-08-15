США уберутся из Украины, как из Афганистана – израильский эксперт

Антироссийский курс Киева и внешнее управление Украиной из Вашингтона закончатся сразу же, как только Россия перейдёт от дипломатического языка к решительным действиям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил израильский военный эксперт, экс-руководитель спецподразделения «Натив» Яков Кедми.

По его словам, Запад готов как угодно долго использовать Украину в качестве антироссийского «тарана», однако не готов к серьёзной конфронтации с Москвой.

«Если завтра Россия скажет «баста!», хлопнет по столу и решит делать то, что она делает – никто в мире, кроме соплей и плача о том, «ой, какие они нехорошие, эти русские», – пальцем не двинет. Ни на границах Украины, ни за океаном.

Так что все, что происходит на Украине – это результат политики России, которая предпочитает решить проблему дипломатическим путем, а не силовым. Но за Украиной никто и ничего не стоит…

Украина, полагаясь на поддержку Запада, идет прямо и последовательно по дороге Афганистана. И так оно и закончится, это безобразие.

Украина не является интересом ни США, ни стран Европы, кроме одного варианта – конфронтации с Россией. А конфронтация с Россией зависит от других вещей. Если конфронтация с Россией дойдет до той точки, в которой Россия скажет: «Хватит», они уберутся, поджав хвост, – так же, как это происходит сегодня в Афганистане, как это будет на Ближнем Востоке, как это было всегда в истории – и Вьетнам, и все остальное», – приводит слова Кедми «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.08.21

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