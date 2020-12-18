Россия за час отрежет Одессу от Украины, и никто не поможет – киевский эксперт

Черноморский флот России тотально доминирует на Чёрном море. В случае провокации, подобной керченской в ноябре 2018 года, со стороны Киева – Россия, захватив Одессу, мигом отрежет Украине выход в мировой океан.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского «4 канала» заявил военный эксперт Михаил Самусь.

При этом, по его словам, на помощь Украине не придут ни США, ни ЕС, ни НАТО.

«Сейчас ситуация выглядит так, что ЕС вообще беспомощен в противостоянии с Российской Федерацией. Россия сейчас установила полное доминирование в Чёрном море, и, на самом деле, – НАТО и ЕС не могут ничего противопоставить.

Если мы говорим про Чёрное море, я могу сказать, что Россия может через час установить полную блокаду Одессы и отрезать Украину от мирового океана, и никто ничего не сможет сделать.

Вспомните «Керченский инцидент», мы увидели реакцию мира – НАТО, ЕС и другие партнёры Украины отошли в сторону. А главная проблема в том, что Украина до сих пор не имеет флота, чтобы противодействовать Черноморскому флоту РФ», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Напомним, ранее израильский военный эксперт Яков Кедми заявил, что активность американского флота, оснащённого ядерным оружием и ракетами, в порту Одессы вынудит руководство России прибегнуть к решительным действиям.

«Если американские корабли и дальше будут постоянно находиться в Одессе, в порту, Россия это долго терпеть не будет», – заявил Кедми.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.12.20

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