«Пентагон доиграется»: Москва решит одесскую проблему по крымскому сценарию

Активность американского флота, оснащённого ядерным оружием и ракетами, в порту Одессы вынудит руководство России прибегнуть к решительным действиям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этом не сомневается израильский государственный деятель, руководитель спецслужбы «Натив» в 1992-1999 годах, эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кедми.

«Решение проблем между НАТО и Россией лежит только в одной плоскости. Напряженность создана войсками НАТО, они и должны ее снять. Если американские корабли и дальше будут постоянно находиться в Одессе, в порту, Россия это долго терпеть не будет», – заявил Кедми в интервью политическому ютуб-каналу PolitWera.

В свою очередь, ведущая программы поинтересовалась у израильского эксперта, что конкретно он имеет в виду под словами «Россия терпеть не будет».

«Когда американцы затевали Майдан, все эти наивные товарищи говорили о правах человека, стремлении Украины в Европу и прочее. Американцев волновал только один вопрос – занять место России в Севастополе. Как продолжение строительства американских военных баз в Румынии.

Когда Россия это поняла, она решила эту проблему. И теперь безопасность и эффективность американских военных баз в Румынии намного меньше, чем она была на тот день, когда началась эта майдановская авантюра. Тогда не было российских ракет в Крыму, не было такого Черноморского флота. И он не мог бы быть таким.

Если бы они не начали эту авантюру, у России без тех баз не было бы возможности создать действенный Черноморский флот. А без этого флота она бы не могла так действовать в Сирии. Американцы, как всегда, не подумали.

Так что, если в такие же игрушки будут играть на Черном море в районе Одессы, Россия не будет долго терпеть американские эсминцы с ядерным оружием, с ракетами у своих берегов», – объяснил эксперт.

Как сообщал «Новый День», известный немецкий политолог Андреас Умланд призвал Киев решить мирно ситуацию в Донбассе и не провоцировать Российскую Федерацию. По словам Умланда, в Германии не сомневаются в готовности Москвы к широкомастштабному применению своих вооруженных сил.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.01.18

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