В Берлине ясно понимают: Россия готова вступить в войну за Донбасс

Известный немецкий политолог Андреас Умланд призвал Киев решить мирно ситуацию в Донбассе и не провоцировать Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Умланда, в Германии поставки Киеву американского летального оружия считают провокацией по отношению к России и не сомневаются в готовности Москвы к широкомастштабному применению своих вооруженных сил.

«Когда в Германии говорят, что нет «военного решения» конфликта, то имеют в виду то, что тот факт, чтобы Украина снова завоевала свою территорию, является невозможным. Подобное мы уже видели. В таком случае российские регулярные войска будут просто введены в Донбасс, и в таком противостоянии уже между регулярными войсками государств нет «военного решения», – цитирует «Политнавигатор» политолога.

Он также отмечает, что конфликт на юго-востоке Украины только усугубляет тактика Запада, а конфликт в Донбассе может разгореться с новой силой: «Весь российский нарратив вокруг этого конфликта состоит в том, что это не столько украино-российский конфликт, сколько западно-российский. И речь идёт не об Украине, а о НАТО и их войсках вблизи границ России. Сейчас североатлантический альянс начнёт поставки вооружения, и это только спровоцирует дальнейшее развитие конфликта», – констатировал Умланд.

Как сообщал «Новый День», в рамках «дружественной поддержки» – на общую сумму 47 миллионов долларов – США могут отправить в «Незалежную» 35 пусковых установок Javelin и 210 противотанковых ракет.

Кроме того, в конце 2017 года американская компания получила разрешение на экспорт крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1 и боеприпасов, а также запчастей к ним.

Общая сумма контракта составила 41,5 миллионов долларов. В Госдепартаменте отметили, что ведомство никогда не вело политику, ограничивающую подобные продажи.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 05.01.18

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