Эксперт: войну в Донбассе разжигают США

Госдепартамент США выдал коммерческую лицензию на поставку оружия Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», американская компания получила разрешение на экспорт крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1 и боеприпасов, а также запчастей к ним. Общая сумма контракта составила 41,5 миллионов долларов. В Госдепартаменте отметили, что ведомство никогда не вело политику, ограничивающую подобные продажи.

Между тем, поставки противотанковых ракет Javelin, о которых грезит Украина, в США пока не одобрили.

Тем временем президент «Незалежной» Петр Порошенко уже поспешил заявить, что в зоне так называемой антитеррористической операции, которая проходит на юго-востоке страны, будет увеличено количество украинских военных. «Мы готовы встретить любой сценарий», – сообщил украинский президент.

Крымский политолог Андрей Никифоров считает, что одобрение поставок любого оружия на Украину – подтверждение заинтересованности США в дальнейшей интенсификации конфликта в Донбассе.

«Здесь вопрос заключается не в сумме этих поставок, а в символическом жесте, который сделали США. В данном случае они просто заявляют, что они являются стороной конфликта в Донбассе, при том, что Российская Федерация такой стороной не является. То есть, в гражданской войне на территории Украины США выступают сейчас на стороне одной из противоборствующих группировок. Неважно, что это – джавелины или снайперские винтовки! И если поставить все эти символические действия в ряд, то формируется неприятная тенденция: конфликт могут вывести на более высокий уровень. Это тревожно, но мы четко видим на сегодняшний день заказчиков и поджигателей», – заявил РИА «Новый День» Никифоров.

Как сообщал «Новый День», накануне в ДНР заявили об ухудшении обстановки на линии соприкосновения. При этом в оперативном командовании республики отмечают, что сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отказываются отмечать нарушения режима прекращения огня.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 21.12.17

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