Лучший способ соблюдать минские соглашения – игнорировать их: США опять требуют вернуть Крым Украине

США обвинили Россию в разжигании конфликта на Украине и в очередной раз потребовали вернуть «Незалежной» Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее заявление официального представителя внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт размещено на сайте госдепартамента в связи с третьей годовщиной подписания комплекса мер по реализации минских договоренностей.

Науэрт сообщила, что конфликт на Украине унес более 10 тысяч жизней, включая более 2,5 тысяч гражданских лиц, и заставил покинуть страну 1,6 миллиона украинцев. По мнению чиновницы госдепа, «российские силы запугивают и отказывают в безопасном доступе невооруженным наблюдателям ОБСЕ» в зону конфликта, а Украина усиленно демонстрирует свое желание выполнять минские соглашения: например, приняла закон об особом статусе для Донбасса.

Напомним, закон «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей» раскритиковали даже на Украине и в ПАСЕ, отметив, что он игнорирует минские соглашения. Но в США уверены, что именно так – нарушая достигнутые международные договоренности и лишая жителей Донбасса социальной защиты и основных гуманитарных потребностей – Украина и выполняет минские соглашения.

Науэрт подчеркнула, что санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Крым Украине.

Между тем, в Крыму уверены, что конфликт между Россией и Украиной, как и войну в Донбассе «подогревает» США. «Америке нужны любые способы, чтобы использовать Украину против России и российского Крыма», – заявил РИА «Новый День» депутат Госсовета Крыма Сергей Шувайников.

Вашингтон, Платон Ефимчук

Вашингтон. Другие новости 13.02.18

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