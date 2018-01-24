Украинский политолог: Закон о реинтеграции Донбасса подвергли международной обструкции

В Совете Европы раскритиковали украинский закон «о реинтеграции Донбасса», а также отношение в «Незалежной» к нацменьшинствам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на начавшейся 22 января Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в числе прочего обсуждается вопрос об укреплении и развитии языкового и культурного разнообразия.

Украина в ПАСЕ, как всегда, выступила с обвинениями в адрес России. В частности, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в очередной раз заявила о систематических нарушениях прав нацменьшинств в Крыму, рассказывая о том, что «в Крыму закрыты все украинские и крымско-татарские школы и СМИ. Что в РФ проживает многомиллионная украинская диаспора, но там нет ни одного украинского медиа, уничтожены украинский культурный центр и библиотека, нет ни единой украинской школы, садика, класса или группы».

Обвиняя Россию в неуважении России не только к Языковой хартии, но и ко всем фундаментальным принципам Совета Европы, Геращенко, не стесняясь, прибегла к подтасовке фактов и откровенной лжи: многомиллионное украинское население РФ – это менее 2,5 млн человек (1,6% от всего населения) по всей России и около 300 тысяч человек в Крыму. При этом украинские культурные центры есть во многих регионах России, а центр в Крыму, по словам его организаторов, за три года с момента присоединения Крыма к России несколько раз обращался в Киев за помощью но не получил даже ответа.

В Крыму неоднократно отмечали, что обвинения в нарушении прав человека в Крыму, выдвигаемые Украиной, строятся на пустом месте: в частности, число школьников, обучающихся на крымско-татарском языке, за последние 4 года осталось на уровне украинского периода. Число изучающих украинский язык действительно сократилось, но лишь потому, что резко упало число желающих осваивать «мову» – украинские военные покинули полуостров вместе с семьями, а у выпускников школ отпала необходимость учить этот язык для поступления в вузы. Сейчас 15 общеобразовательных школ Крыма ведут обучение на крымско-татарском языке, 1 школа – на украинском. Кроме того, у желающих есть возможность изучать языки факультативно или в индивидуальном порядке. При этом представители Украины в ПАСЕ выступили с критикой резолюции о защите языков национальных меньшинств: «Незалежной» не понравились рекомендации обеспечить этим языкам статус второго официального языка в тех регионах, где такие языки традиционно используются; обеспечить возможность обучения на региональном языке или языке меньшинства на протяжении всего периода обучения для учеников, чьи семьи этого желают; воздерживаться от ограничительных правовых и политических мер, таких как обязательства по субтитрованию/переводу и обязательные квоты для программ на официальном языке и т. д.

«Было смешно наблюдать, как депутат от «Самопомощи» Кираль в резолюцию ПАСЕ, которая называется «Защита и продвижение региональных языков и языков национальных МЕНЬШИНСТВ в Европе» пытался внести правку о необходимости защиты языка БОЛЬШИНСТВА, – прокомментировал ситуацию украинский политолог Олег Волошин. – Ее, естественно, решительно отвергли. И эта партия ещё кричит о том, что они лучше других понимают европейские ценности и подходы».

Не одобрили в ПАСЕ и позицию Украины по Донбассу: «При утверждении в ПАСЕ резолюции «Гуманитарные последствия войны на Донбассе» в итоговый документ большинством голосов была внесена поправка Вадима Новинского следующего содержания: «пересмотреть Закон «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей», с тем чтобы он базировался на Минских соглашениях и обеспечивал в полной мере социальную защиту и основные гуманитарные потребности гражданского населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей» Эта первая международная обструкция скандального закона, из которого коалиция так хотела выкинуть ссылки на Минск», – отмечает Волошин.

Согласно данным, приведенным в тексте резолюции, вооруженный конфликт на Украине унес жизни более десяти тысяч человек, число раненых превысило 24 тысячи, более 1,6 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами и почти полмиллиона просят убежища в других странах, большая часть из них – в России.

Страсбург, Артем Рокотов

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