Будет война, а не мир: Госдума призвала ООН и западных «друзей Киева» осудить закон о реинтеграции Донбасса

Украинский закон о реинтеграции Донбасса, принятый 18 января Верховной Радой и подписанный президентом «Незалежной» Петром Порошенко 20 февраля, преследует цель сорвать Минские соглашения и ведет к войне, а не к миру. Об этом говорится в совместном заявлении четырех фракций Госдумы России, опубликованном на сайте парламента. Депутаты призвали международные структуры осудить этот закон.

«Депутаты Верховной Рады Украины в процессе обсуждения и принятия указанного Закона не оставили никаких сомнений в том, что их целями являются срыв международно признанных минских соглашений об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и отказ от принятых в рамках этих соглашений украинской стороной обязательств. В принятом документе отсутствует даже упоминание о минских соглашениях», – отмечается в документе.

Парламентарии констатируют, что скандальный закон «исключает возможность переговоров властей Украины с представителями Донбасса, выступившими, как известно, против государственного переворота на Украине в 2014 году, а также не предусматривает никакого особого статуса для территорий, население которых восстало против переворота, никакой всеобъемлющей амнистии для участников событий на Юго-Востоке Украины».

В Госдуме указывают, что закон «ведет к войне, а не к миру». «Он прямо направлен против Российской Федерации и российских соотечественников на Украине и свидетельствует о желании обезлюдить земли, на которых проживает несколько миллионов человек, дать новый импульс охоте на ведьм на Украине», – заявляют депутаты.

Парламентарии призывают власти Украины «задуматься о своей ответственности и отказаться от новых планов расправы над собственными гражданами», а ООН, ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы, американский конгресс и европейские парламенты – осудить «репрессивный акт властей Украины».

«Никакие соображения «сдерживания России», столь популярные в последние годы на Западе, не могут оправдать попустительства возобновлению масштабной гражданской войны и продолжению репрессий на Украине», – подчеркивается в заявлении.

На сайте Госдумы также отмечается, что фракция ЛДПР, поддержав заявление, «выражает особое мнение», считая необходимым дополнить его положениями «о постановке вопроса о необходимости прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной».

Как сообщал «Новый День», опубликованный сегодня закон о «реинтеграции Донбасса» закрепляет за Украиной статус страдающей от «вооруженной агрессии Российской Федерации». Кроме того, РФ обвиняется в «организации и поддержке террористической деятельности».

В документе указывается, что контролируют территории ЛНР и ДНР, неподчиненные Киеву, вооруженные формирования РФ и «оккупационная администрация РФ». Парламентарии «Незалежной» при этом предусмотрели снятие с себя всю ответственности за то, что происходит в Донбассе: в документе подчеркиваются, что все решения там принимает Российская Федерация.

Закон позволяет отменить АТО в случае введения военного или чрезвычайного положения, или с началом проведения мероприятий по «отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации». Это, по сути, означает возможность проведения украинскими властями военных операций на территории Донбасса даже в мирное время.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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