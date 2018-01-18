Крымский эксперт: закон о «деоккупации Донбасса» доказывает шизофрению марионеточного украинского режима

Верховная Рада Украины приняла скандальный законопроект о так называемой «деоккупации» Донбасса. Документ поддержали 280 парламентариев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», закон закрепляет за Украиной статус страдающей от «вооруженной агрессии Российской Федерации», которая началась с необъявленных и скрытых вторжений силовых подразделений России. Кроме того, РФ обвиняется в «организации и поддержке террористической деятельности». При этом, напомним, Рада официально отказалась признать народные республики Донбасса «террористическими организациями», против мирного населения которых, тем не менее, проводится так называемая антитеррористическая операция.

В принятом законе указывается, что контролируют территории ЛНР и ДНР, неподчиненные Киеву, вооруженные формирования РФ и «оккупационная администрация РФ». Парламентарии «Незалежной» предусмотрели снятие с себя всю ответственности за то, что происходит на территории Донбасса: в документе подчеркиваются, что все решения там принимает Российская Федерация. Россия также признается виновной в нанесении Украине морального и материального ущерба.

Закон позволяет отменить АТО в случае введения военного или чрезвычайного положения, или с началом проведения мероприятий по «отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации». Что, по сути, означает возможность проведения украинскими властями военных операций на территории Донбасса даже в мирное время.

Президент Украины Петр Порошенко одобрил принятия закона, заявив, что документ является «сигналом» – и для Донбасса, и для Крыма. По его мнению, украинские власти «продолжают прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем». О возможности ведения военных действий против мирных жителей народных республик он предпочел не сообщать.

Зато на это обратил внимание глава ДНР Александр Захарченко, заявивший, что Украина не собирается урегулировать конфликт мирным путем, а готовится воевать, для чего и выстраивает политическую платформу.

«Порошенко заявил, что закон позволит быстрее нас вернуть на Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договоренности», – уверен Захарченко.

Нарушение минских договоренностей отметили и в ЛНР. По мнению представителя республики на переговорах в Минске Владислава Дейнего, новый закон «в корне ломает логику минского процесса».

«Этот закон ставит под сомнение все, что происходило до его принятия. Этот закон говорит о неправомерности почти четырех лет войны в Донбассе, незаконности действий Украины в этом контексте. То есть это попытка подвести под какую-то нормативную базу то, что сейчас происходит в Донбассе. И это как раз говорит о том, что основания отсутствуют. И они пытаются подстраховаться, прикрыться, оправдать каким-то образом свои действия», – цитирует «Russia Today» Дейнего.

Отсутствие у руководства Украины заинтересованности решить конфликт мирным путем отмечают и в Киеве: «Народные депутаты рассчитывают на влияние Германии и Франции, а может быть, представителей Вашингтона на глав отдельных районов Донецкой и Луганской областей? Нет. То есть это осознанная попытка уничтожить перспективу мирного урегулирования ситуации в Донбассе», – заявил глава общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Отметим, что в законе о «деоккупации Донбасса» содержится норма, предусматривающая выполнение минских соглашений, однако, по мнению крымского политолога Николая Кузьмина, это лишь свидетельствует о шизофреническом характере документа:

«Фактически это означает, что законом будут пользоваться по обстановке. Когда украинским властям будет выгодно – они будут утверждать, что им не о чем говорить с «оккупационными администрациями», а когда им будет выгодно другое – они будут опираться на норму закона про приоритет минских договоренностей», – пояснил корреспонденту РИА «Новый День» Кузьмин.

Сам документ он назвал юридическим прикрытием для выполнения указаний иностранных кураторов нынешнего руководства Украины, «хитростью, наработанной украинским олигархатом».

«Это объявление войны методом переговоров. Это явное раздвоение сознания, вызванное тем, что настоящая воля хозяев украинского режима слишком изменчива. Поэтому документ и предусматривает взаимоисключающие вещи», – заключил Кузьмин.

Киев, Леонид Маковецкий

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