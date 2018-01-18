Киев решил создать в Крыму очередную зону

Украина намерена организовать в Крыму собственную свободную экономическую зону. Председатель Верховной рады Андрей Парубий поручил специально созданной рабочей группе разработать соответствующий проект.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Украина уже объявляла о создании на территории полуострова свободной экономической зоны «Крым» – в сентябре 2014 года. Данное решение в «Незалежной» поясняли тем, что зона даст возможность работать в российском Крыму по украинским законам. При подготовке законопроекта о «деоккупации» Донбасса было предложено признать утратившим действие закон «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины».

Однако, отмечают в Раде, закон является правовым основанием для установления пограничного и таможенного контроля на административной границе с Крымом. Поэтому решено пересмотреть положения документа и разработать проект зоны еще раз.

Между тем, режим свободной экономической зоны (СЭЗ) действует в российском Крыму с 2015 года: резиденты не платят налог на прибыль организаций в федеральный бюджет, на 10 лет освобождаются от налога на имущество, на 3 года – от земельного налога. Для них применяются пониженные ставки региональных налогов и страховых взносов.

По данным министерства финансов Крыма, поступления от участников СЭЗ за девять месяцев 2017 года составили более 6 миллиардов рублей, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.01.18

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