«Авианосец Америка» нацелился на Порошенко: на Украине начался процесс смены власти

Запад запустил процесс смены власти на Украине, но правительство Порошенко предпочитает не обращать на это внимания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», то, что тон США и европейских стран по отношению к руководству Украины и лично президенту Петру Порошенко стал гораздо резче и се чаще принимает ультимативные формы, замечают и украинские политики, и чиновники, и журналисты.

«Самая популярная тема среди представителей Запада – борьба с коррупцией и укрепление антикоррупционной вертикали в Украине. На этом поле президент постоянно теряет очки. Его обвиняют в нежелании эффективно бороться с коррупционерами, попытках усложнить работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и саботировать запуск антикоррупционных судов. Давление по последнему пункту вообще беспрецедентное, – отмечает украинская пресса. – Запад устами дипломатов и экспертов требует создать Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по его «лекалам», иначе Украина останется без финансовой помощи. Международный валютный фонд уже поставил в зависимость от оформления ВАКС очередной кредит, без которого Киев ждет дисбаланс в бюджете и новый виток инфляции».

Между тем, действующая политическая элита так боится антикоррупционного суда, что готова даже обвалить экономику. Об этом заявил лоббист НАБУ, председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, отметив, что расплачиваться за подобное упорство Порошенко придется рядовым гражданам.

По мнению ряда украинских политиков, сегодняшняя ситуация свидетельствует о том, что Запад уже запустил процесс смены власти в стране: «Я это видел при Кучме, я это видел при Януковиче, – цитирует «Страна.ua» одного из представителей политбомонда, часто общающегося с дипломатами США и ЕС (источник пожелал остаться анонимным). – Кампания осуществляется по тем же лекалам. Берется любая проблема и выносится на глобальный уровень. И так по несколько раз в месяц, пока руководство страны не окажется окончательно дискредитированным. Не совсем пока понимаю, под кого топят Порошенко, точнее кто должен прийти ему на смену, по мнению Запада, но тренд очевиден».

Согласно другой версии, кампания запущена влиятельным американским финансистом и филантропом Джорджем Соросом, а также рядом западных дипломатов, связанных с майданной оппозицией. «Новый День» уже сообщал, что, по мнению сторонников этого варианта, Сорос планирует продвинуть на пост президента лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

Среди возможных интересов миллиардера в Украине называют украинскую газотранспортную систему: прежнее правительство Украины было готово передать украинскую ГТС в управление американским компаниям, интересы которых активно лоббировал Сорос.

Впрочем, многие политики считают, что версия вмешательства Сороса в дела Украины надумана, а причина происходящего в том, что Порошенко просто разочаровал западных партнеров.

«Негатив накапливался, пока не прорвало, – заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко. –

Америка меняет свое отношение, как авианосец свой курс, – медленно, долго. Американцам сначала нужно глубоко вникнуть в детали, разобраться, чтобы сформировать свое отношение или его изменить. Но если этот авианосец начинает поворот, былого расположения не вернуть. Эксперты выступают застрельщиками, далее формирует позицию Госдеп, а по его советам составляет мнение Белый дом».

Между тем, в окружении президента Украины склонны считать, что журналисты и общественность излишне драматизируют ситуацию – ничего страшного на самом деле не происходит, и Запад, несмотря на жесткие требования выполнить все пункты соглашения, даст деньги в любом случае.

«Маркером может стать реакция США и ЕС на очевидные попытки Порошенко саботировать запуск антикоррупционного суда, – отмечает украинская пресса. – По жесткости этой реакции и ее последствиям для руководителей Украины можно будет судить, действительно ли «авианосец Америка» уже развернул свой курс».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.01.18

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