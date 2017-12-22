Украинцам осточертел Порошенко – они хотят молодого, худого и голосистого

Жители Украины больше не верят президенту Петру Порошенко. Они готовы доверить страну более молодому, талантливому и харизматичному кандидату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International провела в декабре анализ электоральных предпочтений украинцев в возрасте от 18 до 50 лет.

Сначала участников опроса попросили ответить, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшие выходные.

Большинство – 15% – отдали предпочтение рок-музыканту, лидеру группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку. На втором месте оказался народный депутат, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович – за него готовы проголосовать 11% респондентов. Глава партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили занял лишь третью строчку, получив 7% голосов.

Действующий президент Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, набрав по 5%, разместились на 4 и 5 позициях.

Отметим, что 7% участвовавших в опросе заявили, что их не устраивает ни одна из предложенных кандидатур, и они просто испортят бюллетень. Еще 28% ответить на вопрос затруднились.

В ситуации, когда изначально выбранного политика не оказалось с бюллетене, Святослав Вакарчук опять вышел на первое место – в этом случае за него готовы проголосовать 17% респондентов. Вторую строчку заняла Юлия Тимошенко – 10%. Далее следуют Олег Ляшко (7%) и Михаил Саакашвили (6%). Треть избирателей снова либо затруднились с выбором, либо пообещали испортить бюллетень.

Наконец, участникам исследования предложили назвать кандидата, за которого они не стали бы голосовать ни при каких обстоятельствах. Лидером антирейтинга с большим отрывом от «конкурентов» стал действующий президент Украины Петр Порошенко – его не собираются поддерживать 27% избирателей.

Большинство участников опроса заявили, что их не устраивает нынешнее положение дел в стране, что они больше не верят обещаниям Порошенко, 60% отметили, что он не гарантирует стабильность, а каждый второй уверен, что действующий президент не сможет улучшить ситуацию в стране.

Компанию в первой пятерке антирейтинга Порошенко составили Олег Ляшко (12% категорически против), Надежда Савченко (9%), Юрий Бойко (8%) и Михаил Саакашвили (7%). Святославу Вакарчуку в своем расположении навсегда отказал 1% украинских избирателей.

«В результатах электорального опроса в Украине отчетливо видна усталость граждан от политики и политиков, – отметил вице-президент Gallup International Андрей Милехин. – Невольно появляется сравнительная параллель. Электоральное поле Украины выглядит, как российское, если убрать из него Владимира Путина. Та же многочисленность кандидатов с невнятными программами, идеями и такими же рейтингами. Что в общем-то логично вытекает из того факта, что все элиты и большинство избирателей родились в одной стране – СССР. И все это на фоне общих доминирующих проблем бедности, коррупции и безопасности».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.12.17

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