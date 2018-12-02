Вакарчук прилетал в Крым в марте 2014 года – искать «украинскую политическую нацию»

Украинский активист-общественник, лидер киевской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук впервые признался, что посещал Крым в разгар Русской весны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Вакарчук рассказал вчера в Киеве во время награждения победителей организованного посольством Канады поэтического конкурса «Крымский Инжир». Жюри конкурса принимало стихи только на украинском и крымско-татарском языках.

По словам музыканта, срочно вылететь в Крым за восемь дней до исторического референдума его побудило острое желание разобраться в «серьёзных вещах».

«Это было 8 марта 2014. Я понимал, что очень серьезные вещи происходили в Крыму. Я по собственной инициативе прилетел в Симферопольский аэропорт. На самом выходе меня заблокировала так называемая «крымская самооборона», которая с одной стороны вела себя корректно, но дала понять, что меня никуда не пустит. Далее был очень сложный день, который мы провели с разным успехом. Но, буквально через 30 минут, после того, как я оказался в этом аэропорту, приехала большая группа наших братьев – крымских татар, которые узнав, что я там, приехали меня защитить», – вспоминает артист.

Испытав большой эмоциональный подъём, Вакарчук с лёгким сердцем вернулся в Киев.

«К счастью меня защищать не нужно было. Но я запомню этот момент навсегда. Их поддержка, то, что они пришли ко мне и сказали: «Мы с вами» – я не забуду это никогда ... В тот момент я почувствовал, что есть украинская политическая нация» – утвеждает активист.

Напомним, в апреле текущего года в Вашингтоне рассматривали Вакарчука в качестве одного из кандидатов на смену Петру Порошенко.

Симферополь, Иван Капустин

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