Песни против конфет: лидер «Океана Эльзы» «дышит» в спину Порошенко

Лидер популярной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук вошел в тройку самых желанных кандидатов на пост президента Украины.

Согласно результатам совместного опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Киевского международного института социологии, Социологической группой «Рейтинг» и Центром Разумкова при поддержке Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины», если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшую поддержку населения получил бы Петр Порошенко (за него готовы проголосовать 16,1% респондентов), на втором месте Юлия Тимошенко (14,4%), Святослав Вакарчук на третьем(12,1%).

Как уже сообщал «Новый День», о возможном участии музыканта в президентских выборах стало известно в прошлом месяце. Внимание российских и украинских политологов привлекло похвальное стремление артиста к повышению своих знаний – творческий отпуск он проводит в США, где в Центре демократии, развития и верховенства права при Стэнфордском университете слушает курс лекций. При этом эксперты вспомнили о том, что с сентября по декабрь позапрошлого года Вакарчук проходил грантовое обучение в Йельском университете по программе Yale World Fellow, направленной «на построение сети новых мировых лидеров и расширение международного взаимопонимания».

«Можно зайти в Twitter и посмотреть, как Вакарчука сейчас водят по американским кабинетам. Господин Макфолл, бывший посол, «лучший друг» России всюду с ним позирует… Вакарчука готовят, это не секрет», – отмечает директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов, добавляя, что к Порошенко у США накопилось много претензий, поэтому следующим президентом должен стать человек, «не запачканный политикой».

«Я бы назвал проведенный соцопрос «формирующим». Его результатами пытаются сформировать в украинцев определенную точку зрения, условно говоря, навязать альтернативного кандидата в президенты, – считает политтехнолог Алексей Якубин.

При этом на самой Украине новость о столь высоких шансах музыканта возглавить государство восприняли скорее с иронией: «Социологи в своей манипулятивности пробили дно! Я очень хорошо отношусь к певцу Святославу Вакарчуку, но после его появления на третьем месте президентского рейтинга с нетерпением жду, когда второе и первое места займут Зеленский (украинский артист комедийного жанра – прим. «НД) и Верка Сердючка соответственно», – написал депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в соцсети.

«Скоро еще Зеленский в рейтингах появится, нахохочемся! Вова Зеленский – наш выбор! – отреагировали пользователи Интернета.

В числе народных кандидатов оказались и известные музыканты – продюсеры Потап и MONATIK.

Впрочем, есть и те, кому не до смеха: «скажут, чтоб Вакарчук был президентом и будет, не извольте сомневаться. Все очень запущено...».

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 24.11.17

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