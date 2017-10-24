Они сдадутся без боя: США нашли замену президенту Порошенко 

Следующим президентом Украины должен стать человек, «не запачканный политикой». Такое условие выдвинули американские кураторы страны на последних переговорах в Вашингтона. И нужный человек уже, похоже, найден.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у США накопилось много претензий к Порошенко. Одни из главных – буйный расцвет коррупции и отсутствие авторитета внутри страны.

Новый кандидат, по версии СМИ, не запятнан воровством, обожаем миллионами (в том числе и в России) и хорошо поет. Речь о лидере группы «Океан Эльзы» Святославе Вакарчуке.

«Можно зайти в Twitter и посмотреть, как Вакарчука сейчас водят по американским кабинетам. Господин Макфолл, бывший посол, «лучший друг» России всюду с ним позирует… Вакарчука готовят, это не секрет», – отмечает директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

Напомним, Святослав Вакарчук родился в 1975 году на Западной Украине. Его отец – профессор-физик, ректор Львовского университета, главный редактор и основатель «Журнала физических исследований» и журнала «Мир физики» (Лондон).в 2007 – 210 годах возглавлял министерство образования Украины. Любопытно, что свои журналы Вакарчук-старший издавал исключительно на английском языке, а 10 лет назад его министерство подготовило закон, запрещающий гражданам станы получать высшее образование на каких-либо языках, кроме украинского.

Сам Святослав окончил школу с углубленным изучением английского языка, защитил кандидатскую диссертацию по теоретической физике, получил второе высшее образование по специальности экономист-международник.

Год назад лидер «Океана Эльзы» стал стипендиатом программы Yale World Fellow и направился на учебу в Йельский университет. А текущей осенью взял творческий отпуск, чтобы по приглашению калифорнийского Центра демократии, развития и верховенства закона отправиться в Стэнфорд – читать лекции и «принимать участие в ряде мероприятий».

«Заметьте характерную подробность – перед последним отъездом в Штаты наш герой выступает в Одессе, на Дне города. Всегда пел на мове, теперь на русском языке исполняет «У Чёрного моря…» – легендарную песню Леонида Утесова. Приводит в экстаз десятки тысяч одесситов, собравшихся на Потемкинской лестнице и по склонам Приморского бульвара. Люди не замечают, что галичанин забыл половину слов песни. Город, где людей жгли идейные земляки Вакарчука – вдохновенно подпевал, – цитирует «Свободная пресса» крымского публициста Илью Сергеева. – За неделю до выступления в Одессе убежденный националист резво переобувается – вдруг призывает прекратить споры на тему русского и украинского языков. Даже намекает на необходимость двуязычия. Старый приём, донельзя затасканный еще Кучмой и Януковичем, однако действенный до сих пор. С песней на выборы! Нынешний День Одессы – реальный старт предвыборной кампании Вакарчука, который получает избирателей за пределами скукожившегося майданного электората. Вот и русскоязычные участники «АТО» вдруг прозревают и рассказывают по телеканалам, как «их всех предали».

Сергеев напоминает: Вакарчук – проверенный «голос двух Майданов». «Это его песни вели на Крещатик толпы офисных хомячков. Под его руководством работал «народный круг доверия» последнего Евромайдана. Такая себе витрина «революции с человеческим лицом», за которой насилие, убийства, смертельный огонь коктейлей Молотова, -подчеркивает публицист. – Еще в январе 2014-го, когда Майдан был относительно мирным, по Крещатику беспрерывно транслировали обращение министра обороны США. Американец предупреждал Януковича – не смей применять силу! Боевики-бандерлоги слушали спич министра, как зачарованные. Точно так же послушают сегодня, если Соединенные Штаты прикажут подчиниться президенту-Вакарчуку. Который уже сейчас из Калифорнии отсылает действующему лидеру своей страны обращения с требованием побороть коррупцию. Так и пишет: «У нас нет времени ждать».

В сегодняшнем конфликте президента Украины Порошенко и олигарха Коломойского победа одного совершенно неприемлема для другого, отмечает Сергеев. И они оба вызывают все большее раздражение у «настоящих хозяев ЦэЕвропы».

«Зато очаровательный сценический персонаж, вроде бы не запятнанный воровством и смертью, отлично подходит для всех сторон. Теперь «человеческое лицо» приобретет уже не революция, а украинский нацизм в целом, – подчеркивает публицист. – Но гораздо важнее другое. Предельно ясно, что на Украину саму по себе американцам наплевать. Речь идет, с какой силой украинская ситуация сможет ударить по России…

А теперь представьте, что президентом Украины на самом деле становится Святослав Вакарчук. Какой вопрос он задаст России после своей победы – в чем сила, брат? И громко, под аплодисменты миллионов российских поклонников, ответит – в Майдане?»

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.10.17

Предприимчивый наркодилер из Ялты снабжал клиентов поваренной солью. / В Крыму археологи раскопали могилу половецкого военачальника. / Не надо было наглеть: фирмы по ремонту дымоходов останутся в Крыму без работы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»