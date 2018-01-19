Трамп и Назарбаев хотят поставить «крест» на Минске

Американский президент Дональд Трамп во время встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявил о необходимости переноса из Минска переговоров по разрешению конфликта в Донбассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Назарбаева, минские переговоры зашли в тупик из-за отсутствия взаимопонимания, в связи с чем в ходе общения с американским лидером было решено подумать о переносе переговоров из столицы Белоруссии. При этом не уточняется, как именно должна повлиять на украинский конфликт территориальная «рокировка».

«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Договорились, что в этом направлении будем работать», – заявил Назарбаев. Он также подчеркнул, что сейчас отсутствует взаимопонимание между подконтрольными и неподконтрольными Киеву территориями. По его мнению, ситуацию может изменить ввод миротворцев в Донбасс для определения границ. «Надо сближать их позиции, подходить к взаимопониманию», – заявил лидер Казахстана.

Как сообщал «Новый День», накануне Верховная рада Украины приняла скандальный законопроект о так называемой «деоккупации» Донбасса. В ДНР и ЛНР отмечают, что закон – очевидное нарушение минских договоренностей.

Закон закрепляет за Украиной статус страдающей от «вооруженной агрессии Российской Федерации», которая началась с необъявленных и скрытых вторжений силовых подразделений России. Кроме того, РФ обвиняется в «организации и поддержке террористической деятельности». Россия также признается виновной в нанесении Украине морального и материального ущерба.

При этом Рада официально отказалась признать народные республики Донбасса «террористическими организациями», против мирного населения которых, тем не менее, проводится так называемая антитеррористическая операция. Закон позволяет отменить АТО в случае введения военного или чрезвычайного положения, или с началом проведения мероприятий по «отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации». Что, по сути, означает возможность проведения украинскими властями военных операций на территории Донбасса даже в мирное время.

Минск, Анастасия Зук

Минск. Другие новости 19.01.18

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