Верховная Рада: операция АТО в Донбассе незаконна, но стрелять и сажать – надо

На Украине официально отказались признать республики Донбасса «террористическими организациями».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующая поправка к закону о «деокупации Донбасса» вызвала одобрение лишь у 76 парламентариев «Незалежной» из 340 присутствовавших в зале.
«В этой правке отмечается, что организации ЛНР и ДНР, которые осуществляют управление на оккупированных территориях Украины, признаются террористическими организациями. Я не понимаю, почему комитет не поддержал эту поправку, если мы с вами три года проводим антитеррористическую операцию?», – цитируют украинские СМИ автора поправки депутата Рады Оксану Корчинскую.
Наблюдатели отмечают, что официальная позиция парламента Украины никак не скажется на публикациях украинских СМИ, в которых ЛНР и ДНР упоминаются не иначе, как «террористические организации».
Кроме того, отсутствие в законе признания республик террористическими организациями, никак не повлияет и на продолжение боевых действий в рамках так называемой Антитеррористической операции (АТО).
Как известно, в украинских тюрьмах незаконно содержатся сотни граждан, обвиненных в «терроризме за связь с ЛНР и ДНР».
Комментаторы отмечают, что украинский режим таким образом оставляет для себя возможность политического маневра и торга, как и в случае с Россией, которую в Киеве называют исключительно агрессором и оккупатном, но при этом, никто не собирается официально объявлять ей войну.
Киев, Леонид Маковецкий
Киев. Другие новости 16.01.18
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