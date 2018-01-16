Верховная Рада: операция АТО в Донбассе незаконна, но стрелять и сажать – надо

На Украине официально отказались признать республики Донбасса «террористическими организациями».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующая поправка к закону о «деокупации Донбасса» вызвала одобрение лишь у 76 парламентариев «Незалежной» из 340 присутствовавших в зале.

«В этой правке отмечается, что организации ЛНР и ДНР, которые осуществляют управление на оккупированных территориях Украины, признаются террористическими организациями. Я не понимаю, почему комитет не поддержал эту поправку, если мы с вами три года проводим антитеррористическую операцию?», – цитируют украинские СМИ автора поправки депутата Рады Оксану Корчинскую.

Наблюдатели отмечают, что официальная позиция парламента Украины никак не скажется на публикациях украинских СМИ, в которых ЛНР и ДНР упоминаются не иначе, как «террористические организации».

Кроме того, отсутствие в законе признания республик террористическими организациями, никак не повлияет и на продолжение боевых действий в рамках так называемой Антитеррористической операции (АТО).

Как известно, в украинских тюрьмах незаконно содержатся сотни граждан, обвиненных в «терроризме за связь с ЛНР и ДНР».

Комментаторы отмечают, что украинский режим таким образом оставляет для себя возможность политического маневра и торга, как и в случае с Россией, которую в Киеве называют исключительно агрессором и оккупатном, но при этом, никто не собирается официально объявлять ей войну.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 16.01.18

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