Отрезанный ломоть: в Киеве «забили» на украинцев в Крыму

Публикации за 03.02.17

Украинский культурный центр (УКЦ) в Симферополе жалуется на равнодушие Киева: за три года с момента присоединения Крыма к России власти Украины не перечислили общественной организации ни копейки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», центр оказался в сложной финансовой ситуации и обратился за помощью в Киев, но просьба осталась без ответа. По словам основателя центра Леонида Кузьмина, это волонтёрский проект, не имеющий политической направленности. «Украинский культурный центр в Крыму – это открытое пространство для общения и обмена информацией, языковой клуб и курсы изучения украинского языка, клуб украинского кино, место для проведения лекций по украинской истории, литературе и культуре, библиотека украинской литературы», – цитирует Кузьмина «Новая газета».

По словам основателя центра, проект не приносит дохода, поэтому в начале января этого года его участники написали письмо депутатам Верховной рады Украины с просьбой помочь, хотя бы с оплатой аренды помещения. «Комната, в которой УКЦ расположен сегодня, обходится в 12 тысяч рублей ежемесячно. Это моя зарплата», – поясняет Кузьмин. Отблагодарить обещали детскими рисунками.

Но Раду подобный вариант сотрудничества не заинтересовал: из всех депутатов на просьбу откликнулся только один, но перечисленных им денег не хватит даже на один месяц аренды. «Так что можно сказать, Киеву мы не интересны. Из-за отсутствия денег у нас сейчас реальная перспектива закрыться уже в марте», – резюмирует Леонид Кузьмин.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 03.02.17

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