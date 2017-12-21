Пусть приедут и посмотрят: ООН предлагают прислать в Крым инспекцию по правам человека

Государственный совет Республики Крым направит в Организацию Объединенных Наций официальное обращение с предложением посетить полуостров. Об этом заявил спикер парламента Владимир Константинов.

Как уже сообщал «Новый День», 19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, подготовленную Украиной. В резолюции России дано 12 рекомендаций, среди которых призыв немедленно положить конец всем «нарушениям и ущемлениям прав крымчан», отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа (деятельность организации запрещена в России по решению Верховного Суда РФ в сентябре 2016 года), обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках, а также допустить представителей международных организаций в Крым. За резолюцию проголосовали 70 государств, против – 26 стран, 76 воздержались.

«Мы готовим обращение в ООН с приглашением направить в Крым рабочую группу для того, чтобы развеять мифы, которые ходят там. Это совершенно неприемлемо – люди принимают решение о Крыме, ни разу здесь не побывав, – подчеркнул Константинов. – Заявляют о каких-то преследованиях, нарушениях прав человека. У нас в Крыму ситуация и с правами человека, и с безопасностью лучше, чем та, которая была с момента развала Советского Союза».

По словам главы крымского парламента, сейчас жители полуострова чувствуют себя независимо и безопасно как никогда при Украине: например, уровень преступности, отметил Константинов, сократился процентов на 30%.

В Крыму неоднократно отмечали, что обвинения в нарушении прав человека в Крыму, выдвигаемые Украиной, строятся на пустом месте: в частности, число школьников, обучающихся на крымско-татарском языке, за последние 4 года осталось на уровне украинского периода. Число изучающих украинский язык действительно сократилось, но лишь потому, что резко упало число желающих осваивать «мову» – украинские военные покинули полуостров вместе с семьями, а у выпускников школ отпала необходимость учить этот язык для поступления в вузы. Сейчас 15 общеобразовательных школ Крыма ведут обучение на крымско-татарском языке, 1 школа – на украинском. Кроме того, у желающих есть возможность изучать языки факультативно или в индивидуальном порядке.

Что же касается посещения Крыма международными организациями, то к этому никаких препятствий нет, заявляют в МИД России, – достаточно оформить документы на въезд в РФ.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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