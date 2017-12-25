В Крым официально пригласили представителей 70 стран, проголосовавших за «крымскую» резолюцию Генассамблеи ООН

Крымский парламент пригласил парламентариев стран, поддержавших предложенный Украиной проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее обращение сегодня принял президиум Государственного совета республики, передает корреспондент РИА «Новый День».

«Предлагаем посетить Крым и самим дать объективную оценку ситуации с соблюдением прав человека в нашей республике», – говорится в обращении.

В парламенте Крыма считают, что принятый Генассамблеей документ не соответствует основным принципам и положениям ООН, заложенным во Всеобщей декларации прав человека, которая является базисным международным документом в сфере поощрения и защиты прав и свобод человека, а также другим международно-правовым актам в области правозащиты.

«Крымчанам досадно наблюдать этот процесс в том числе потому, что решение о создании Организации Объединенных Наций принималось на крымской земле», – подчеркивается в документе.

Инициатива Украины, по мнению парламентариев, игнорирует также закрепленное в Уставе ООН, международных пактах по правам человека и Декларации о принципах международного права 1970 года право народов на самоопределение, реализованное многонациональным народом Крыма в ходе исторического референдума 16 марта 2014 года.

«Полагаем, что события весны 2014 года наглядно продемонстрировали, как народ Крыма встал на защиту основополагающего права каждого человека и гражданина – права на жизнь! – указывается в обращении. – Альтернативой являлись гражданская война, кровопролитие, которое продолжалось бы до настоящего времени. Тем более, что во главе украинского государства продолжают находиться в том числе те, кто скрывает под маской демократии свои профашистские, антигуманные взгляды».

Авторы документа напоминают, что на протяжении всего периода пребывания Крыма в составе Украины не прилагало ровным счетом никаких усилий, чтобы улучшить ситуацию с соблюдением прав человека на полуострове: «ни одна из многочисленных рекомендаций международных правозащитных органов, адресованных Киеву в период с 1991 по 2013 годы, так и не была выполнена».

«Наконец, о какой «заботе» о народе Крыма может идти речь, если представители делегации Украины в октябре – ноябре неоднократно в своих выступлениях в одном из комитетов Генеральной ассамблеи ООН подчеркивали, что «никакого народа Крыма не существует», – отмечают парламентарии. – Стоит ли удивляться, что после такого отношения к себе более 90 процентов этого самого «несуществующего» многонационального народа Крыма голосует за историческое воссоединение с Россией!»

В этой связи президиум Госсовета Крыма предлагает представителям стран-участниц ООН посетить Крым для объективной оценки ситуации.

Напомни, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму, в которойРоссия называется государством-оккупантом. Документ поддержали 73 страны. Резолюция призывает Россию пропустить наблюдателей ООН на полуостров для мониторинга соблюдения прав человека.

Передать документ в ООН планируется через МИД России.

Симферополь, Глеб Заскоков

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