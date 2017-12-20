Эксперт: Украина использовала Генассабмлею ООН, подсунув ложную информацию

Украина «рядится в личину благодетеля», хотя таковым государством не является. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина, комментируя принятие украинской резолюции Генеральной Ассамблеей ООН.

Как уже сообщал «Новый День» , в резолюции Россия получила 12 рекомендаций, среди которых призыв положить конец «нарушениям и ущемлениям прав крымчан», разрешить деятельность запрещенной в России организации Меджлис крымско-татарского народа, обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках, а также допустить представителей международных организаций в Крым.

По сути антироссийскую резолюцию поддержали 70 государств. Воздержались 76 стран, проголосовали против – 26.

«Украинское государство не старается защитить права крымчан, это просто профанация. Если бы оно беспокоилось о правах крымчан, они бы нам не устраивали блэкаут, не перекрывали бы воду и дороги», – заявила омбудсмен в беседе с корреспондентом РИА «Новый День».

Она обратила внимание на то, что материалы для подготовки резолюции собирались дистанционно, без учета реальной ситуации в Крыму. Поэтому каких-либо реальных фактов нарушения прав крымчан там нет. По мнению Лубиной, используя одну и ту же якобы достоверную информацию, представители Украины просто напоминают о себе различным международным организациям, не имея цели показать настоящую картину жизни российского Крыма.

«Я считаю, что это самая настоящая ложь, и тех обстоятельств, которые изложены в резолюции как нарушение прав человека, в Крыму нет», – заключила Лубина.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.12.17

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