На Украине истерика: требуют выхода страны из ООН

Украинские политики требуют, чтобы страна вышла из Организации объединенных наций. Поводом для истерики послужили итоги голосования за резолюцию по Крыму, внесенную Украиной.

Как уже сообщал «Новый День», за резолюцию проголосовали 70 государств, против – 26 стран, 76 воздержались. Поддерживающих Украину в этом вопросе с каждым годом становится меньше.

Несмотря на то, что официальный Киев приветствовал принятие резолюции, многие оказались исходом ситуации не удовлетворены. Так, лидер «Радикальной партии Украины» Олег Ляшко заявил, что он в шоке от происходящего и даже вспомнил Гитлера: «Более половины или безразличны, или голосовали против. Это показывает, что ООН, как и довоенная Лига Наций, которая дала возможность Гитлеру развязать войну в Европу, в сегодняшнем виде недееспособна».

Кстати, одновременно с «крымским документом» Генассамблея ООН приняла и резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик, внесенную Россией. По этому вопросу против выступили только Украина и США. Ляшко заявляет, что Украина должна выйти из ООН, если большинство стран Генассамблеи не будет поддерживать её позицию, а заодно требует реорганизовать саму организацию:

«ООН в таком виде – это пустая трата денег, куда мы платим уставные взносы. Поэтому либо ООН будет реформирована, либо, я считаю, Украина должна выйти из ООН».

Отметим, в России тоже раскритиковали позицию ООН по крымскому вопросу: «Эта резолюция не отражает ни реальную ситуацию в Крыму, ни мнение крымчан, а транслирует пропагандистские мифы Киева, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Террористический киевский режим вообще не имеет никакого права рассуждать о правах человека. Считаю, что подобные резолюции подрывают авторитет ООН».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.12.17

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