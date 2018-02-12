Крымские эксперты: антикрымскую шпионскую программу Украины финансирует США

США заподозрили в финансировании украинских шпионов, работающих в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты не исключают, что за украинскими «засланными казачками» стоит Центральное разведывательное управление (ЦРУ). При этом крымчане отмечают: вполне возможно, что американские спецслужбы могли завербовать и жителей полуострова, желающих подзаработать.

«Америке нужны любые способы, чтобы использовать Украину против России и российского Крыма, поэтому такой вариант, что среди украинцев и жителей Крыма могут быть люди, которые работают на Центральное разведывательное управление, вполне имеет место быть. Они могут собирать и выдавать информацию, и вплоть до проведения определенных негативных действий, в том числе и террористических акций», – заявил РИА «Новый День» депутат Госсовета Крыма Сергей Шувайников.

Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева не исключает, что к шпионажу причастны не только сотрудники ЦРУ, но и другие государственные службы Соединённых Штатов.

«На кого конкретно работают украинские шпионы – на ЦРУ или на другие американские структуры – сказать трудно, но то, что антикрымскую компанию курируют американские власти, это несомненно. Это видно и по политике Украины, когда там приезжают представители США и присутствуют на тех или иных мероприятиях, на которых их присутствие в независимых странах вообще не предусмотрено», – сообщила РИА «Новый День» эксперт.

Российский политолог Сергей Михеев и вовсе считает, что вся информация, добытая шпионами в Крыму, идёт в ЦРУ: «Совершенно очевидно, что украинские спецслужбы сами по себе имеют стремление каким-то образом получить информацию о том, что происходит в Крыму, а во-вторых, я думаю, что украинские спецслужбы давно работают на подхвате у западных, в частности ЦРУ США. Они являются продолжением американских инструментов», – цитирует «Политнавигатор» Михеева.

Как сообщал «Новый День», 11 февраля в Симферополе сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины Константина Давыденко по подозрению в шпионаже.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 12.02.18

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