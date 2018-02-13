Шпион, задержанный в Крыму, начал давать показания

Константин Давыденко, задержанный в Крыму 11 февраля сотрудниками ФСБ, заявил, что работал на Службу безопасности Украины.

Как уже сообщал «Новый День», Давыденко собирал и передавал спецслужбам Украины сведения о деятельности частей и соединений войск национальной гвардии РФ и ФСБ, «утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства».

На допросе Давыденко сообщил, что прибыл в Крым, чтобы «собрать информацию у человека, зовут его Виталий. По заданию СБУ».

Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Лефортовский суд Москвы отправил Давыденко под арест до 11 апреля.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.02.18

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