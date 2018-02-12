В Крыму поймали украинского шпиона

В Симферополе сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины Константина Давыденко по подозрению в шпионаже. Как передает корреспондент РИА «Новый День», злоумышленника задержали 11 февраля. «Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства», – сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». В настоящее время ведется следствие. В случае если подозрения подтвердятся, то задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 12.02.18

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