ДНР: бойцы ВСУ активно обстреливают Донбасс – ОБСЕ закрывает глаза

В ДНР заявили об ухудшении обстановки на линии соприкосновения: есть погибшие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам представителя оперативного командования самопровозглашенной республики Эдуарда Басурина, украинская сторона на линии соприкосновения устраивает обстрелы из реактивных систем залпового огня «Град».

Так, за сутки силовики выпустили по территории ДНР более двухсот мин и снарядов, в том числе двадцать ракет. В результате обстрелов погиб один представитель армии ДНР. При этом в оперативном командовании отмечают, что сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отказываются отмечать нарушения режима прекращения огня. Накануне сотрудники миссии не стали фиксировать разрушения, нанесенные обстрелом силовиков по Докучаевску. «Свой отказ они мотивировали окончанием рабочего дня, и это в 15:00 по полудню», – цитирует РИА «Новости» Басурина.

В оперативном командовании подчеркивают, что такое поведение связано с отсутствием контроля над действиями наблюдателей и просят первого заместителя главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга повлиять на ситуацию.

Донбасс, Анастасия Зук

Донбасс. Другие новости 20.12.17

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